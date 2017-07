PSG : les excuses de Verratti !

PSG : les excuses de Verratt i ! « Par Romain Lantheaume - Le 07/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Encore un rebondissement dans le feuilleton Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison) ! Désireux de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le FC Barcelone, le milieu de terrain reprenait le chemin de l'entraînement ce vendredi en même temps que son agent, Donato Di Campli, chargeait violemment le club de la capitale (voir ici). Mais dans une vidéo diffusée par le PSG, l'Italien s'est désolidarisé des propos tenus par son représentant, présentant ses excuses. "Je voulais dire à tous que les propos de mon agent ne reflètent pas ma pensée, ne sont pas mes paroles. Je sais qu'il travaille pour moi et c'est pourquoi je suis ici pour m'excuser envers tout le club, tous les supporters, tous les gens qui travaillent ici. J'ai toujours dit que j'étais heureux ici", a lancé "Petit Hibou". "On a repris la préparation, je suis très content de recommencer, de retrouver tout le club, les coéquipiers, les coachs, a poursuivi le natif de Pescara. Je sais que le club a beaucoup confiance en moi. Je veux encore une fois m'excuser. Vous savez, je ne parle pas souvent, car j'ai beaucoup de respect pour le club. Si, après cinq ans, je suis devenu un bon joueur, c'est sûrement grâce au PSG. C'est pour ça que je m'excuse, car je pense qu'il s'est trompé avec cette déclaration. J'espère qu'il ne se passera plus de choses comme ça. Quand je suis ici, je donne toujours 100% pour le club. Je continuerai à faire le meilleur pour ce club." Fin du feuilleton ? Pas sûr car cette sortie s'inscrit pleinement dans la nouvelle ligne directrice du Transalpin qui espère faire plier le PSG en évitant un clash et en adoptant une attitude constructive. Vidéo : la mise au point de Verratti

Déclaration de Marco Verratti. pic.twitter.com/J4OWKSoFEy — PSG Officiel (@PSG_inside) 7 juillet 2017

