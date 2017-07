Lille : le loft, le coup de gueule de Balmont « Par Romain Lantheaume - Le 07/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pilier de Lille entre 2008 et 2016, Florent Balmont (37 ans, 23 matchs en L1 cette saison) représente une figure respectée dans le Nord. Et même s'il évolue désormais à Dijon, le milieu de terrain ne s'est pas privé pour s'indigner de la mise en place d'un "loft" chez les Dogues comprenant d'anciens cadres comme Vincent Enyeama et Rio Mavuba. "On peut avoir une nouvelle politique, ça peut se comprendre, mais je pense qu'il y a un minimum de respect. (…) Je n'ai pas peur de dire les choses, je suis très déçu de ce qui se passe à Lille par rapport à tous les joueurs qui ont apporté à ce club", a lancé le Bourguignon sur les ondes de RMC. "Je les ai souvent au téléphone, donc je tenais un peu à les soutenir. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé à Lille, les résultats qu'il y a eus. Etre interdit de vestiaire, de parking, ce n'est pas ce que j'ai connu à Lille. Il y a d'autres solutions pour que ça se passe bien aussi." A bon entendeur... "Je les ai souvent au téléphone, donc je tenais un peu à les soutenir. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé à Lille, les résultats qu'il y a eus. Etre interdit de vestiaire, de parking, ce n'est pas ce que j'ai connu à Lille. Il y a d'autres solutions pour que ça se passe bien aussi." A bon entendeur...

