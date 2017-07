Lyon : la piste Chicharito relancée ?

Lyon : la piste Chicharito relancé e ? « Par Romain Lantheaume - Le 07/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Officiellement, malgré le départ d'Alexandre Lacazette pour Arsenal, l'Olympique Lyonnais se satisfait des arrivées de Mariano Diaz et de Bertrand Traoré et ne devrait plus recruter d'attaquant cet été, sauf belle opportunité. Officieusement, les Gones pourraient en fait encore travailler sur quelques dossiers à ce poste. Après la rumeur Munir El Haddadi (FC Barcelone), le média ESPN affirme ce vendredi que le club rhodanien a relancé la piste menant au buteur du Bayer Leverkusen, Javier Hernandez, dit Chicharito (29 ans, 26 matchs et 11 buts en Bundesliga cette saison). Annoncé dans le viseur de l'OL fin mai, le Mexicain semblait bien loin du 4e de Ligue 1 ces dernières semaines, mais une source proche du dossier assure que Lyon se trouve toujours en course. Alors que le Bayer réclame 15 millions d'euros pour l'ancien Mancunien, West Ham suit également sa situation. Alors que le Bayer réclame 15 millions d'euros pour l'ancien Mancunien, West Ham suit également sa situation.

