PSG : les premiers mots de Berchiche

Plutôt méconnu en France, le latéral gauche Yuri Berchiche (27 ans) a quitté la Real Sociedad pour rejoindre le Paris Saint-Germain ce vendredi (voir la brève de 17h06). La première recrue francilienne de l'été a coûté 15 millions d'euros au club de la capitale. De son côté, l'Espagnol savoure sa progression.

"Je ressens beaucoup de joie et d'impatience à l'heure de rejoindre le Paris Saint-Germain. Ce sera un honneur de porter le maillot de ce club devenu l'un des plus grands et les plus admirés d'Europe, a lancé le Basque sur le site officiel de son nouveau club. Je suis convaincu de trouver ici un cadre idéal pour m'épanouir, pour continuer à progresser et pour gagner des titres. Tout le monde sait en Europe à quel point le Paris Saint-Germain est un club ambitieux. Au contact du groupe et du staff, je vais tout faire pour contribuer au rayonnement de mes nouvelles couleurs."

Plus physique que technique, la recrue vient pour concurrencer Layvin Kurzawa.