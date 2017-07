L1 : le programme TV de la 1ère journée « Par Romain Rigaux - Le 07/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A vos agendas ! La LFP vient de dévoiler ce vendredi le programme TV des différentes rencontres de la 1ère journée de Ligue 1, du 4 au 6 août prochains. Le champion de France en titre, Monaco, ouvrira le bal le vendredi soir (20h45) sur Canal+ face à Toulouse au Stade Louis II. Pour les vacanciers, il faudra rentrer plus tôt de la plage pour regarder le premier match de championnat du Paris SG, à domicile, contre le promu Amiens, samedi à 17h sur Canal+ Sport et beIN Sports. Cette dernière diffusera à partir de 20h, les matchs Lyon - Strasbourg et Saint-Etienne - Nice. Il faudra patienter jusqu'à dimanche pour assister aux premiers pas de la saison en L1 pour l'OM, avec la réception de Dijon à 21h sur Canal+. Plus tôt, Lille reçoit Nantes à 15h et Bordeaux ira à Angers à 17h pour deux matchs diffusés sur beIN Sports. Le programme de la 1ère journée de L1



News lue par 3540 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+