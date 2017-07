OM : bientôt du nouveau pour Mandanda ?

OM : bientôt du nouveau pour Mandand a ? « Par Romain Rigaux - Le 07/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que l'Olympique de Marseille s'est déjà entendu avec Steve Mandanda (32 ans, 9 matchs en Premier League cette saison), le gardien français attend désormais un accord entre le club phocéen et Crystal Palace. Problème, les deux parties campent sur leurs positions depuis plusieurs semaines et les discussions semblent au point mort. Le quotidien espagnol AS révèle cependant que l'entraîneur des Eagles, Frank De Boer, veut recruter Jasper Cillessen, gardien numéro 2 au FC Barcelone. Une offre serait en préparation. Le club anglais n'ayant aucun intérêt à empiler les joueurs à ce poste, Mandanda n'étant que le numéro 3, on peut penser que la venue du Néerlandais pourrait débloquer ce dossier.

