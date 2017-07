Atletico : Griezmann et Olhats, c'est terminé « Par Youcef Touaitia - Le 07/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Antoine Griezmann (26 ans, 53 matchs et 26 buts toutes compétitions cette saison) et Eric Olhats, c'est terminé ! Alors qu'ils collaboraient ensemble depuis 12 ans, les deux hommes, qui ont vu leurs relations se dégrader ces dernières semaines, se sont définitivement séparer. Un choix assumé par le désormais ex-conseiller de l'attaquant de l'Atletico Madrid, qui l'avait découvert à 14 ans. "Les orientations récentes concernant la gestion de l'image et le futur d'Antoine n'étant plus en adéquation avec ma vision d'ensemble, je vais désormais me consacrer pleinement à ma fonction de scout au sein de la Real Sociedad, a assuré le Bayonnais à L'Equipe. Je remercie Antoine pour la confiance qu'il m'a accordée pendant de nombreuses années et je lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite de sa carrière." Sans agent, Griezmann ne devrait pas manquer de sollicitations. Sans agent, Griezmann ne devrait pas manquer de sollicitations.

