Rennes : Saïd a trouvé un point de chute

Loïs Diony va quitter Dijon pour Saint-Etienne (voir la brève de 11h34), et on connait d'ores et déjà son remplaçant. En effet, le club bourguignon s'apprête à recruter l'attaquant de Rennes, Wesley Saïd (22 ans, 25 apparitions et 4 buts en L1 en 2016-2017). Selon Le Télégramme, la formation bretonne a accepté de vendre Saïd, qui avait été prêté à Dijon en 2015-2016, contre 1,5 million d'euros.