PHOTOS : le maillot extérieur de Monaco

L'AS Monaco a dévoilé ce vendredi son maillot extérieur pour la saison 2017-2018. Le blanc laisse place au bleu ciel et on observe la présence de bandes rouges sur les flancs et autour du col rond. On notera aussi les fines rayures blanches sur les chaussettes, "pour une impression de vitesse".

Le maillot extérieur 2017-2018 de l'AS Monaco