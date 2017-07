PSG : l'agent de Verratti tacle le recrutement « Par Romain Rigaux - Le 07/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En ce jour de reprise pour Marco Verratti (24 ans, 28 matchs et 3 buts en L1 cette saison), le milieu de terrain du Paris Saint-Germain fait à nouveau parler de lui. Alors que le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a confirmé les intentions du joueur (voir la brève de 08h55), son agent Donato Di Campli a glissé un nouveau tacle au PSG. "Marco sait parfaitement quels sont ses engagements contractuels avec le PSG, mais il est normal qu'il soit séduit par Barcelone. Qui ne le serait pas, à 24 ans et dans l’année du Mondial ? Ensuite, le PSG veut-il vraiment monter une équipe compétitive pour l'Europe ou seulement pour remporter la Ligue 1 ou la Coupe de France ? On parle beaucoup de Mbappé et d'une offre stratosphérique de 150 M€ transmise à Monaco, mais, jusqu'ici, aucun joueur du niveau Ligue des Champions n’est arrivé à Paris", a lancé le représentant dans les colonnes du Corriere dello Sport. "Tu sais ce qu'ils m'ont dit à Paris ? Emmener Verratti au Barça serait comme enlever Totti à la Roma", a ajouté Di Campli. Le président parisien Nasser Al-Khelaïfi lui aurait assuré qu'il jouait sa place sur ce dossier. Raison de plus pour le patron du PSG de refuser toutes les offres. "Tu sais ce qu'ils m'ont dit à Paris ? Emmener Verratti au Barça serait comme enlever Totti à la Roma", a ajouté Di Campli. Le président parisien Nasser Al-Khelaïfi lui aurait assuré qu'il jouait sa place sur ce dossier. Raison de plus pour le patron du PSG de refuser toutes les offres.

