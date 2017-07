Monaco : Mbappé, certains joueurs s'agacent « Par Romain Rigaux - Le 07/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Bien décidée à conserver Kylian Mbappé (18 ans, 44 matchs et 26 buts toutes compétitions cette saison) cet été, l'AS Monaco a fait une promesse à son jeune attaquant. Selon L'Equipe, les dirigeants monégasques lui ont promis de bâtir une équipe compétitive et de conserver les autres cadres, nombreux à être courtisés. Un discours pas forcément du goût de certains. Dans son édition du jour, le quotidien sportif révèle que plusieurs joueurs, désireux de quitter le Rocher, sont agacés et étonnés d'être bloqués ainsi. Des éléments comme Benjamin Mendy, Fabinho, Djibril Sidibé et Thomas Lemar en discutent au téléphone et certains hésiteraient à boycotter la reprise de l'entraînement lundi. De plus, l'ASM est prête à offrir le plus gros salaire du club à Mbappé pour le faire prolonger. Un sujet qui fera, et fait déjà, beaucoup parler au sein du vestiaire... De plus, l'ASM est prête à offrir le plus gros salaire du club à Mbappé pour le faire prolonger. Un sujet qui fera, et fait déjà, beaucoup parler au sein du vestiaire...

