Real : Morata, la clé du dossier Mbappé ?

Real : Morata, la clé du dossier Mbapp é ? « Par Romain Rigaux - Le 07/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ardemment courtisé par le Paris Saint-Germain, qui en a fait sa priorité offensive, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 44 matchs et 26 buts toutes compétitions cette saison) est aussi toujours ciblé par le Real Madrid. Et si le club espagnol est plus discret ces derniers jours sur ce dossier, c'est parce que les dirigeants madrilènes attendent d'abord de vendre Alvaro Morata (24 ans, 43 apparitions et 20 buts toutes compétitions cette saison). Selon Marca, le départ de l'attaquant espagnol, annoncé proche de Manchester United, permettra d'accélérer sur le dossier Mbappé. Les deux parties se seraient déjà entendues sur un contrat de six ans, assorti d'un salaire annuel estimé entre 6 et 7 millions d'euros. Néanmoins, cela signifie que Mbappé ne débarquerait pas à Madrid avec un statut de titulaire puisqu'il lui faudrait composer avec une BBC (Benzema-Bale-Ronaldo) difficile à bouger. Le jeune Monégasque est-il prêt à prendre le risque à un an de la Coupe du monde ? Néanmoins, cela signifie que Mbappé ne débarquerait pas à Madrid avec un statut de titulaire puisqu'il lui faudrait composer avec une BBC (Benzema-Bale-Ronaldo) difficile à bouger. Le jeune Monégasque est-il prêt à prendre le risque à un an de la Coupe du monde ?

News lue par 14972 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+