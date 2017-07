Lyon : Ben Arfa ? Aulas n'est pas très chaud...

Indésirable au Paris Saint-Germain, le milieu offensif Hatem Ben Arfa (30 ans, 32 apparitions et 4 buts toutes compétitions cette saison) ne veut rien entendre et compte bien se battre jusqu'au bout pour enfin s'imposer dans la capitale. Si ses intentions sont louables, ses chances de renverser la vapeur restent très minces et son salaire actuel, qui a littéralement explosé par rapport à celui qu'il touchait à Nice, ne lui offre que de rares portes de sortie.

Même l'Olympique Lyonnais, intéressé l'été dernier, n'est plus vraiment très chaud pour le relancer dans le cas où l'international tricolore venait à quitter Paris. "On n'a absolument pas parlé de joueurs à ce poste. On a déjà ce qu’il faut au club avec Nabil (Fekir), le jeune Houssem (Aouar). On ne peut pas empiler les joueurs au même poste. J’aime beaucoup Hatem, mais on ne peut pas empiler les joueurs", a prévenu le président rhodanien Jean-Michel Aulas en conférence de presse.

Il faut dire que la dernière saison de Ben Arfa a dû refroidir pas mal de monde...