OM : Gomis justifie le choix Galatasaray

Même si l'Olympique de Marseille souhaitait le conserver au terme de son prêt en provenance de Swansea, l'attaquant Bafétimbi Gomis (31 ans) a finalement rejoint Galatasaray cet été. Et la Panthère ne s'en cache pas, l'aspect financier est largement entré en compte dans son choix. "Au début, j'étais concentré sur Marseille, a raconté le Français sur le site officiel du club stambouliote. J'ai reçu une proposition intéressante. J'ai compris alors combien l'offre de Galatasaray était importante. Je me suis renseigné sur l'équipe, j'ai cherché à savoir pourquoi la saison passée a été compliquée. J'ai vérifié les joueurs qui composaient l'effectif. L'insistance de Galatasaray a aussi compté. (...) Tous les joueurs à qui j'ai parlé m'ont fait d'excellents retours. Il y a aussi une ville magnifique comme Istanbul, une des plus belles villes du monde." Avec un salaire annuel de 3,35 millions d'euros nets et une prime à la signature de 2,5 M€, sans compter d'autres bonus, l'ancien Stéphanois s'est vu offrir un véritable pont d'or en Turquie et l'OM ne souhaitait pas s'engager sur ce terrain-là…

