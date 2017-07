Arsenal : l'OM confiant pour Giroud ?

Arsenal : l'OM confiant pour Girou d ? « Par Eric Bethsy - Le 06/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Barré par la concurrence à Arsenal, qui vient de recruter Alexandre Lacazette, Olivier Giroud (30 ans, 29 apparitions et 12 buts en Premier League cette saison) a annoncé qu’il souhaitait rester. Pas de quoi décourager ses prétendants à l’image de l’Olympique de Marseille. D’après The Telegraph, le club phocéen serait confiant sur ce dossier. Et pour cause, le 5e de Ligue 1 envisagerait de finaliser son transfert pour 28 millions d’euros (plus des bonus) ! Contrairement à ce qui était annoncé ces derniers jours, l’OM serait toujours prêt à miser gros sur un buteur. Reste à savoir si les dirigeants olympiens sauront convaincre l’ancien Montpelliérain, peu emballé par un retour en Ligue 1. Reste à savoir si les dirigeants olympiens sauront convaincre l’ancien Montpelliérain, peu emballé par un retour en Ligue 1.

News lue par 17941 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+