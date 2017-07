Lyon : les ambitions de Grenier « Par Eric Bethsy - Le 06/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De retour de prêt en provenance de la Roma, Clément Grenier (26 ans, 6 apparitions en Serie A cette saison) aura l’occasion de s’exprimer à l’Olympique Lyonnais. En effet, le milieu de terrain pourrait profiter des départs de Corentin Tolisso (Bayern Munich) et de Maxime Gonalons (Roma). En tout cas, le natif d’Annonay ne manque pas de motivation. "Je suis de retour à la maison, avec beaucoup de choses en tête, un état esprit et un mental encore plus forts, je reviens chez moi, a confié le Lyonnais sur OL TV. J’aimerais être dans la continuité des six derniers mois à Rome, ou même de la saison passée à l’OL, je n’avais pas eu beaucoup de temps de jeu mais je me sens bien physiquement." "Voilà deux ans que je n’ai plus de pépins physiques, je continue de bosser, j’ai envie de continuité, de prendre du plaisir et d’en donner, d’apporter mon expérience et ma maturité au sein d’un groupe encore jeune cette saison. Je me suis préparé et j’espère que ça ira dans le bon sens", a annoncé Grenier, qui devra convaincre ses dirigeants étant donné que son contrat expire en 2018. "Voilà deux ans que je n’ai plus de pépins physiques, je continue de bosser, j’ai envie de continuité, de prendre du plaisir et d’en donner, d’apporter mon expérience et ma maturité au sein d’un groupe encore jeune cette saison. Je me suis préparé et j’espère que ça ira dans le bon sens", a annoncé Grenier, qui devra convaincre ses dirigeants étant donné que son contrat expire en 2018.

