Arsenal : Garde valide le duo Giroud-Lacazette !

Officiellement recruté par Arsenal mercredi, l'attaquant Alexandre Lacazette (26 ans) risque de faire encore davantage d'ombre à son compatriote Olivier Giroud (30 ans, 29 apparitions et 12 buts en Premier League cette saison). Alors que certains estiment que cette arrivée va pousser l'ancien Montpelliérain vers la sortie, l'ex-entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Rémi Garde, croit au contraire que les deux joueurs pourraient former un duo complémentaire. "Olivier et Alexandre sont deux profils différents dont a besoin Arsène. Les saisons sont longues et les objectifs élevés dans un club comme Arsenal. Avoir ces deux joueurs à sa disposition ne sera pas de trop, et il est possible de les aligner ensemble sur le terrain, a expliqué le technicien au média France Football. Pour preuve, à Lyon, Alex et Bafé (Gomis, ndlr) ont joué ensemble avec moi. On avait articulé l'équilibre de l'équipe autour de ce duo, avec un milieu en losange. Cela pourrait ressembler à ce que Arsène peut faire avec les deux joueurs. Alex est un joueur suffisamment intelligent pour s'adapter à cela, Olivier Giroud aussi." Même s'il a perdu son statut de titulaire en 2016-2017, Giroud a récemment réaffirmé sa volonté de rester fidèle au club londonien.

