Nantes : Conceiçao donne sa version des faits

Parti au FC Porto le mois dernier au terme d’un bras de fer seulement quelques semaines après avoir prolongé, l’ancien entraîneur du FC Nantes, Sergio Conceição, avait provoqué la colère du président des Canaris, Waldemar Kita. Pourtant, l’intéressé estime qu’il n’a rien fait de moralement condamnable. Au contraire de son ancien boss...

"Je n'ai rien fait de grave, je n'ai trompé personne, j'ai été franc et correct avec les gens. (…) Avant de prolonger avec Nantes, le président m'avait tapé dans la main et m'avait dit que si un grand club me contactait il ne me mettrait pas de bâton dans les roues, a assuré le Portugais au magazine officiel de son nouveau club, Dragoes. Quand j'ai su que le FC Porto s'intéressait à moi, j'étais le lendemain matin à Nantes pour le dire en face à face au président. La plupart des gens ne connaissaient pas cet accord verbal qui, pour moi, vaut autant ou plus qu'une clause ou un contrat signé. Or il n'a pas été respecté et on a essayé de compliquer au maximum mon départ."

Kita possède évidemment une version bien différente de cette histoire ().