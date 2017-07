Strasbourg : Bouna Sarr, Laurey fait le point « Par Romain Lantheaume - Le 06/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que l’Olympique de Marseille ne s’opposera pas à son départ cet été, l’ailier Bouna Sarr (25 ans, 26 apparitions en L1 cette saison) figure sur les tablettes de Strasbourg, de retour en Ligue 1. Problème : les Alsaciens aimeraient un prêt, tandis que le club phocéen privilégie un transfert sec. La position du joueur n’est pas arrêtée non plus. Mais l’entraîneur du promu, Thierry Laurey, reconnaît que ce dossier s’annonce compliqué. "J'ai regardé son match contre Sion (3-2). On ne cache pas qu'on a des contacts avec lui. Mais il y a d'autres joueurs hésitants car nous sommes promus", a expliqué le technicien dans des propos rapportés par le quotidien régional La Provence. Plus la fin du mercato va approcher, plus l’OM et l’ancien Messin auront intérêt à trouver une issue. Plus la fin du mercato va approcher, plus l’OM et l’ancien Messin auront intérêt à trouver une issue.

