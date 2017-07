Nantes : ça se tend pour Gillet !

Nantes : ça se tend pour Gille t ! « Par Romain Lantheaume - Le 06/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le cas Amine Harit, en partance pour Schalke 04, à peine réglé, voilà le FC Nantes confronté à un nouveau dossier chaud ! D’après le quotidien 20 Minutes, l’Olympiakos a réalisé une offre comprise entre 1 et 1,5 million d’euros pour Guillaume Gillet (33 ans, 38 matchs et 3 buts en L1 cette saison) et le milieu de terrain souhaite rejoindre le club du Pirée ! Le Belge se montre notamment séduit à l’idée de disputer la Ligue des Champions, de retrouver son ancien entraîneur à Anderlecht, Besknik Hasi, et de signer un dernier gros contrat d’au moins deux ans. Problème : le FCN n’a aucune intention de vendre son capitaine et tente même de prolonger son contrat qui s’achève dans un an. Dans une impasse, le Diable Rouge afficherait son mal-être ces derniers jours en ayant tendance à s’économiser à l’entraînement. Difficile pourtant d’imaginer un bras de fer car Gillet et le président Waldemar Kita s’apprécient beaucoup. Mais il va bien falloir trouver une solution dans ce dossier, à moins que l’Olympiakos finisse par jeter l’éponge… Dans une impasse, le Diable Rouge afficherait son mal-être ces derniers jours en ayant tendance à s’économiser à l’entraînement. Difficile pourtant d’imaginer un bras de fer car Gillet et le président Waldemar Kita s’apprécient beaucoup. Mais il va bien falloir trouver une solution dans ce dossier, à moins que l’Olympiakos finisse par jeter l’éponge…

