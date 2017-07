Lyon : Genesio évoque l'après-Lacazette « Par Romain Lantheaume - Le 06/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Transféré à Arsenal pour 53 millions d'euros plus 7 millions de bonus éventuels, l’attaquant Alexandre Lacazette va forcément laisser un vide du côté de l’Olympique Lyonnais. D’ailleurs, malgré les arrivées de Bertrand Traoré et Mariano Diaz, l’entraîneur rhodanien, Bruno Genesio, n’exclut pas une nouvelle recrue à ce poste d’ici à la fin du mercato. "Pour l’instant, ce n’est pas d’actualité. On a Mariano, mais aussi Bertrand qui peut évoluer sur le côté droit et dans l’axe. Aujourd’hui, on en reste là. Ça ne veut pas dire que d’ici le 31 août il n’y aura pas un changement, a expliqué le technicien lyonnais jeudi devant la presse. On va voir comment cela se passe pendant la préparation, les amicaux. On verra les opportunités à saisir. C’est la raison pour laquelle on ne ferme aucune porte. On est satisfaits de ce qu’on a au niveau offensif. On a Mariano, Memphis Depay, Bertrand, Nabil Fekir, Maxwel Cornet, et aussi des jeunes auxquels il faut donner la possibilité de s’exprimer." En attendant, l’OL compte bien rester à l’affût de la moindre opportunité. Dernièrement, les Gones se sont notamment penchés sur la piste menant à l'attaquant du FC Barcelone, Munir El Haddadi. En attendant, l’OL compte bien rester à l’affût de la moindre opportunité. Dernièrement, les Gones se sont notamment penchés sur la piste menant à l'attaquant du FC Barcelone, Munir El Haddadi.

News lue par 5326 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+