Class. FIFA : l'Allemagne en tête, la France 9e « Par Youcef Touaitia - Le 06/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La FIFA a mis à jour son classement ce jeudi et l'Allemagne, qui a remporté la Coupe des Confédérations, reprend la première place au Brésil (2e), deux ans après avoir quitté son trône. Un bon de deux places qui fait chuter l'Argentine sur la dernière marche du podium. L'équipe de France, 6e en juin, perd 3 places et se retrouve désormais 9e, devancée par le Portugal (4e), la Suisse (5e) et la Pologne (6e), les trois pays ayant chacun gagné quatre rangs. Le Chili (7e), la Colombie (8e) et la Belgique (10e) reculent également de trois places. Le Top 10 du classement FIFA



