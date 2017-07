Sondage MF : l'Allemagne grand favori du Mondial « Par Youcef Touaitia - Le 06/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si l'équipe d'Allemagne est le grand favori pour la Coupe du monde 2018 en Russie après avoir remporté l'Euro U21 et la Coupe des Confédérations avec l'équipe B la semaine passée. Sur les 18 026 votes recensés, vous êtes 66,9% à penser que la Nationalmannschaft peut réaliser le doublé l'été prochain, quatre années après son sacre au Brésil. En revanche, 33,1% des lecteurs estiment qu'une autre équipe (Brésil, Argentine, Espagne, France...) a plus de chances de remporter cette compétition. Dès à présent, dites-nous depuis quand environ suivez-vous l'actualité du football. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous depuis quand environ suivez-vous l'actualité du football. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

