OM : un démenti pour le salaire de Luiz Gustavo « Par Romain Lantheaume - Le 06/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour s’offrir le milieu de terrain Luiz Gustavo (29 ans), l’Olympique de Marseille a mis le paquet ! Très vite, le chiffre de 9 millions d'euros brut annuels a circulé dans la presse, ce qui ferait du Brésilien le plus gros salaire du club et même le plus gros salaire de l'histoire de l’OM. Mais le président olympien, Jacques-Henri Eyraud, a démenti l’information ce jeudi à l’occasion de la présentation du joueur. "Les chiffres vus dans la presse sont très éloignés de la réalité. Il est important de garder une homogénéité, comme dans toute entreprise. Il a la rémunération qu’il mérite, celle d’un joueur qui a gagné des titres et possède une certaine expérience, mais ce n'est pas ce que j'ai vu dans les journaux ces derniers jours", a affirmé le dirigeant. Un autre discours aurait de toute façon été étonnant. Afin d’éviter toute surenchère au cours des négociations avec les prochaines recrues, Eyraud n’a aucun intérêt à dévoiler le montant du juteux salaire du transfuge de Wolfsbourg. Un autre discours aurait de toute façon été étonnant. Afin d’éviter toute surenchère au cours des négociations avec les prochaines recrues, Eyraud n’a aucun intérêt à dévoiler le montant du juteux salaire du transfuge de Wolfsbourg.

