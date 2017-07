Arsenal : Sanchez réclame un salaire mirobolant « Par Youcef Touaitia - Le 06/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La Coupe de Confédérations terminée, Alexis Sanchez (28 ans, 51 matchs et 30 buts toutes compétitions cette saison) va bientôt dévoiler sa décision pour son avenir. A un an de la fin de son contrat, l'attaquant d'Arsenal se retrouve en position de force pour négocier un bail très juteux. D'autant plus que l'intérêt de Manchester City, du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain font ses affaires. A en croire The Sun, le Chilien privilégierait néanmoins une prolongation, mais pas à n'importe quel prix. En effet, le tabloïd britannique assure que l'ancien joueur du FC Barcelone exigerait un salaire hebdomadaire de 446 000 euros, soit 1,98 million d'euros par mois ou encore 23,7 millions d'euros annuels ! Des chiffres complètement fous certes, mais le club londonien, s'il souhaite garder son meilleur joueur, devra réaliser un effort financier important. Surtout au lendemain du transfert d'Alexandre Lacazette, devenu le joueur le mieux payé chez les Gunners avec des émoluments qui atteignent 12 millions d'euros par an... Des chiffres complètement fous certes, mais le club londonien, s'il souhaite garder son meilleur joueur, devra réaliser un effort financier important. Surtout au lendemain du transfert d'Alexandre Lacazette, devenu le joueur le mieux payé chez les Gunners avec des émoluments qui atteignent 12 millions d'euros par an...

