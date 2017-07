Bastia : l'avenir du club suspendu à Djiku... « Par Romain Lantheaume - Le 06/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Relégué en Ligue 2, Bastia a provisoirement été rétrogradé en National 1 par le gendarme financier du football français, la DNCG, mais le club corse a fait appel de cette sanction. Il dispose d’environ une semaine encore pour combler son déficit de 5 millions d’euros. Mercredi, la vente du milieu de terrain Lassana Coulibaly à Angers pour 2 M€ a fait du bien. Mais, pour sauver sa peau, le Sporting doit encore boucler le transfert d’un autre joueur qui a la cote, le défenseur polyvalent Alexander Djiku (22 ans, 23 matchs et 1 but en L1 cette saison). L’Equipe fait état de sept prétendants pour le natif de Montpellier : l'Olympiakos, Saint-Étienne, Caen, Crystal Palace, Fulham, Birmingham et surtout Bursaspor, le plus actif dans ce dossier. Cependant, toutes ces formations sont au courant de la situation du club corse et tentent donc de profiter de leur position de force pour négocier une petite réduction… La formation insulaire n’a pas le choix, elle doit boucler cette vente pour récupérer les 2 à 3 M€ nécessaires à son maintien en L2. Cependant, toutes ces formations sont au courant de la situation du club corse et tentent donc de profiter de leur position de force pour négocier une petite réduction… La formation insulaire n’a pas le choix, elle doit boucler cette vente pour récupérer les 2 à 3 M€ nécessaires à son maintien en L2.

