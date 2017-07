Real : un latéral basque dans le viseur « Par Youcef Touaitia - Le 06/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Danilo proche de la sortie, le Real Madrid penserait à lui trouver un successeur au plus vite. Et le nom de celui-ci semble déjà tout trouvé. En effet, la Maison Blanche ciblerait le latéral droit de la Real Sociedad, Alvaro Odriozola (21 ans, 15 matchs en Liga cette saison), annonce AS. Une piste compliquée néanmoins puisque le Basque a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2021, sa clause grimpant à 40 millions d’euros, d’autant plus que celui-ci n’aurait aucun intérêt à devenir la doublure de Daniel Carvajal. Surtout, le récent 6e de Liga souhaite-il perdre ses deux latéraux titulaires, alors que Yuri Berchiche se rapproche considérablement du Paris Saint-Germain ? Pas sûr du tout.

