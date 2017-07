PSG : Ben Arfa, Henrique a tranché !

PSG : Ben Arfa, Henrique a tranch é ! « Par Romain Lantheaume - Le 06/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa (30 ans, 23 apparitions en L1 cette saison) n'est jamais parvenu à s'imposer et le milieu offensif a été écarté par Unai Emery durant toute la fin de saison. Et la situation de l’ancien Niçois n’est pas partie pour s’améliorer en 2017-2018. Mercredi, le nouveau directeur sportif du club de la capitale, Antero Henrique, a rencontré les représentants du Tricolore, raconte L’Equipe, et comme prévu, le dirigeant a fait part de sa volonté de mettre un terme à l’aventure. Sauf que l’intéressé ne l’entend absolument pas de cette oreille. "Le PSG nous a fait comprendre qu'Hatem était libre de partir mais, de notre côté, on a fait comprendre qu'il ne partirait pas comme ça", a assuré l’avocat du joueur, Me Jean-Jacques Bertrand. Apparu particulièrement affûté à la reprise, HBA compte donc continuer à s’accrocher en espérant renverser la vapeur. Cela s’annonce tout de même compliqué pour le natif de Clamart et Emery envisagerait même de le zapper pour la tournée américaine. Une nouvelle réunion pourrait avoir lieu durant l’été afin de refaire le point. Apparu particulièrement affûté à la reprise, HBA compte donc continuer à s’accrocher en espérant renverser la vapeur. Cela s’annonce tout de même compliqué pour le natif de Clamart et Emery envisagerait même de le zapper pour la tournée américaine. Une nouvelle réunion pourrait avoir lieu durant l’été afin de refaire le point.

News lue par 22118 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+