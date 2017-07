Atletico : Torres fait durer le plaisir (off.)

Arrivé en fin de contrat avec l’Atletico Madrid, l’attaquant Fernando Torres (33 ans, 31 apparitions et 8 buts en Liga cette saison) se dirigeait vers la sortie. Mais l’interdiction de recrutement qui frappe les Colchoneros jusqu’en janvier prochain a changé la donne et l’Espagnol a rempilé mercredi pour un an en faveur du récent 3e de Liga. "Heureux de rester une année de plus avec vous tous. Merci de m'avoir accompagné pendant tant d'années ... et pour celles qui restent", s’est réjoui "El Nino".

En concurrence avec Kevin Gameiro, qui manquera le début de saison sur blessure, l’ancien Red devrait avoir l’occasion de jouer en première partie d’exercice. Cela risque d’être plus compliqué ensuite, surtout si le buteur de Chelsea, Diego Costa, rentre au bercail.