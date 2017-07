PSG : direction le RB Leipzig pour Augustin ?

PSG : direction le RB Leipzig pour Augusti n ? « Par Youcef Touaitia - Le 06/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de se faire prêter, l'attaquant Jean-Kévin Augustin (20 ans, 13 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) pourrait finalement quitter définitivement le Paris Saint-Germain. Alors qu'il refuse de rejoindre Rennes, le jeune Francilien, ciblé par Borussia Dortmund et le Hertha Berlin par le passé, pourrait bien prendre la direction de la Bundesliga. En effet, Kicker nous apprend que le RB Leipzig est dans le coup pour Augustin. Le vice-champion d'Allemagne, en quête d'une doublure à Timo Werner depuis le départ de David Selke vers le Hertha, serait en discussions très avancées avec Paris et proposerait pour le moment 10 millions d'euros. Les dirigeants parisiens, eux, espèrent récupérer un chèque de 13 millions d'euros pour libérer leur jeune buteur, en fin de contrat dans un an.

