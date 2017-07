Amiens : des contacts avec Kakuta !

Amiens : des contacts avec Kakut a ! « Par Romain Lantheaume - Le 06/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l’aube de la première saison de son histoire en Ligue 1, Amiens se verrait bien réaliser un joli pari cet été durant le mercato. En effet, le promu surprise s’est positionné pour accueillir l’ancien espoir du football français, le milieu offensif Gaël Kakuta (26 ans), révèle le quotidien L’Equipe ! Actuellement lié au Hebei China Fortune où il perçoit 4 millions d’euros net par an, l’ancien Lensois chercherait à se défaire de son contrat au cours des prochaines semaines. S’il y parvient, le club picard disposerait de réelles chances de parvenir à ses fins puisqu’un contact continu a été noué puis maintenu entre les dirigeants amiénois et l’entourage du joueur. Le néo-international congolais apprécierait par ailleurs le statut de leader offensif proposé et le style de jeu déployé par le promu. Une chose est sûre : alors qu’il rentre tout juste d’une expérience mitigée de six mois au Deportivo La Corogne, le natif de Lille ne veut plus être prêté, comme cela a été le cas à sept reprises au cours des dernières années ! Même si Kakuta devrait privilégier le sportif au financier à un an du Mondial 2018, Amiens risque de se frotter à une rude concurrence dans ce dossier. Une chose est sûre : alors qu’il rentre tout juste d’une expérience mitigée de six mois au Deportivo La Corogne, le natif de Lille ne veut plus être prêté, comme cela a été le cas à sept reprises au cours des dernières années ! Même si Kakuta devrait privilégier le sportif au financier à un an du Mondial 2018, Amiens risque de se frotter à une rude concurrence dans ce dossier.

