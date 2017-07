Côte d'Ivoire : Aurier prend cher... « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 05/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après ses récentes, et multiples dérapages, Serge Aurier (24 ans) a été logiquement critiqué. En France mais aussi en Côte d'Ivoire où son image a été considérablement ternie. "Serge Aurier n'est pas un exemple, il y a d'autres joueurs plus exemplaires que lui, a ainsi lâché le partenaire du Parisien en sélection, le défenseur Ousmane Viera Diarrassouba, à la télévision nationale RTI. Aurier, avec ses déboires, ne reflète pas l'image que l'équipe nationale veut véhiculer. Pour moi c'est inconcevable (qu'Aurier hérite du brassard de capitaine de la Côte d'Ivoire). Serge Aurier a un fort tempérament. Sur le terrain et sans le vouloir, il a tendance à s'emporter le plus souvent. Il veut tellement bien faire qu'il hausse le ton et a même manqué de respect à ses aînés. Parce qu'au-delà du football, il y le respect des aînés. En Afrique, ce sont des valeurs qui comptent." Voilà Aurier rhabillé pour l'hiver. Enfin pour l'été. Pour toute l'année en fait... Voilà Aurier rhabillé pour l'hiver. Enfin pour l'été. Pour toute l'année en fait...

