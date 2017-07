Lyon : Gonalons a senti une fin de cycle « Par Eric Bethsy - Le 05/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Transféré à la Roma, l’ancien Gone Maxime Gonalons (28 ans) a commenté le changement de direction de l’Olympique Lyonnais. En effet, le milieu de terrain constate que la direction accorde moins d’importance aux joueurs formés au club, ce que confirment les départs de Corentin Tolisso (Bayern Munich) et d'Alexandre Lacazette (Arsenal). "Je tiens d’abord à féliciter Alexandre. Pour 60 millions d'euros à Arsenal, je ne sais pas si on se rend bien compte… L’OL perd un grand joueur et un grand homme, a confié l’ex-capitaine de l’OL sur RMC. On a senti que le club voulait tourner la page en allant chercher des joueurs à l’extérieur, et non plus au centre de formation. Mais on ne leur en veut pas. On a tout donné. Je leur souhaite de réussir et de continuer à gagner des titres, tout simplement." Sans rancune... Sans rancune...

News lue par 11815 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+