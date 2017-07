Amical : deuxième victoire pour l'OM Par Pierre-Damien Lacourte - Le 05/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quatre jours après un premier succès face à une modeste sélection valaisanne (2-0), l'Olympique de Marseille poursuivait sa préparation estivale par un nouveau match amical contre Sion ce mercredi. Intéressants en première période, plus fébriles ensuite, les Phocéens l'ont tout de même emporté 3-2. Cette rencontre débutait idéalement pour les Olympiens. De retour de prêt, Ocampos reprenait à bout portant un coup franc de Lopez (0-1, 9e). Deux minutes plus tard, la première recrue de l'été de l'OM, Germain, profitait d'un caviar de Cabella pour doubler la mise (0-2, 11e). Au retour des vestiaires, après les entrées de Fanni, Kamara, Rocchia, Njie, et d'Escales dans les buts, Schneuwly, après une très mauvaise passe en retrait de Sarr, inhabituel arrière droit, réduisait l'écart (1-2, 46e). Maîtrisant les débats en première période, les Olympiens s'exposaient bien plus après la pause. Mais Sarr se rachetait bien en expédiant une superbe volée dans la lucarne adverse (1-3, 58e). De quoi lui redonner confiance après sa grossière erreur. Escales encaissait ensuite un second but, de Karlen, de la tête, oublié par Doria (2-3, 62e). Rudi Garcia décidait alors de faire entrer Bedimo, Aloé et les jeunes Chabrolle, Zakouani, Sari et Khaoui. Les Suisses procédant eux aussi à de nombreux changements, la rencontre perdait alors en intérêt. En dépit des deux buts concédés après la pause, l'entraîneur marseillais pourra être satisfait de la maîtrise affichée par son équipe durant les 45 premières minutes. Prochain rendez-vous maintenant pour l'OM, dimanche face à l'Etoile Sportive du Sahel. En dépit des deux buts concédés après la pause, l'entraîneur marseillais pourra être satisfait de la maîtrise affichée par son équipe durant les 45 premières minutes. Prochain rendez-vous maintenant pour l'OM, dimanche face à l'Etoile Sportive du Sahel.

