Bordeaux : Gourvennec confirme pour Javi Garcia

A la recherche d’un milieu défensif, Bordeaux suit notamment la piste menant à Javi Garcia (30 ans) en vue d’un prêt, le salaire de l’Espagnol étant inaccessible. Dans un entretien accordé à Sud-Ouest, l’entraîneur Jocelyn Gourvennec a confirmé l’information.

"Ce n’était pas un joueur ciblé au départ car quand on cible des joueurs, on cible des joueurs qui vont être dans notre gamme de tarif, de salaire, a confié le technicien au quotidien régional. Mais il y a parfois des situations dans les clubs qui rendent des choses possibles, et on a eu cette info. Il est évident que ça nous intéresse."

Reste à savoir si les Girondins parviendront à s’entendre avec son club du Zénith Saint-Pétersbourg. Dans le cas contraire, l’ancien coach de Guingamp a révélé l’existence de trois alternatives, dont le milieu de Leicester Nampalys Mendy (25 ans).