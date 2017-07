Real : Théo Hernandez, c'est fait ! (officiel)

Prêté à Alavés la saison dernière par l'Atletico Madrid, le latéral gauche Théo Hernandez (19 ans, 32 matchs et 1 but en Liga cette saison) rejoint comme prévu le Real Madrid. Les deux clubs ont officialisé ce mercredi un accord pour un transfert évalué à 26 millions d'euros. Le Français signera un contrat de six ans lundi après sa visite médicale et sera présenté à la pressé à 19h30.