Man Utd : Griezmann revient sur sa non-venue « Par Romain Rigaux - Le 05/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très chaud à l'idée de rejoindre Manchester United cet été, Antoine Griezmann (26 ans, 36 matchs et 16 buts en Liga cette saison) a finalement décidé de rester à l'Atletico Madrid suite à l'interdiction de recrutement confirmée pour les Colchoneros. L'attaquant français est revenu sur cet épisode dans le magazine Four Four Two. "La principale raison derrière ma décision de rester est l'interdiction de recruter. L'Atletico n'a jamais eu autant besoin de moi que maintenant et j'ai senti qu'il fallait que je reste. Ça aurait été moche de partir à ce moment-là. Je ne suis pas ce type de personne. Pour être honnête, je ne sais pas à quoi va ressembler la suite. Je vais jouer à l'Atletico la saison prochaine et ensuite on verra. Pour l'instant, je ne pense qu'à l'Atletico de Madrid. Je trouve ça absurde de discuter de ce qui se passera dans un an", a confié l'international tricolore. Dans un an, sa décision sera sans doute bien différente. Dans un an, sa décision sera sans doute bien différente.

