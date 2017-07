OM : Alex Song sur le marché, mais... Par Romain Lantheaume - Le 05/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille à plusieurs reprises et encore sondé à la fin du mois de mai, le milieu de terrain Alex Song (29 ans) est disponible ! D’après le média russe Izvestia, l’ancien Bastiais figure en effet parmi la liste des joueurs placés sur le marché des transferts par le Rubin Kazan, que ce soit pour une vente sèche ou un prêt. Une aubaine pour l’OM ? Pas vraiment puisque le club phocéen vient d’enregistrer la belle arrivée de Luiz Gustavo à ce poste de milieu défensif. A priori, l’entraîneur Rudi Garcia ne devrait donc plus recruter dans ce secteur. Un nouveau renfort n’est pas totalement exclu mais plutôt en fin de mercato, si le budget transfert n’a pas été totalement utilisé. Et même dans ce cas, il faudrait que Song accepte de revoir son salaire, estimé entre 3 et 4 millions d'euros net par an, à la baisse.

