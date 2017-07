Monaco : le Real moins chaud pour Mbappé ?

Monaco : le Real moins chaud pour Mbapp é ? « Par Romain Lantheaume - Le 05/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Longtemps présenté en pole pour accueillir la pépite Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 cette saison), le Real Madrid se montre moins pressant sur ce dossier depuis quelques jours. Ce mercredi, le quotidien AS titre d’ailleurs en Une, "ça se complique pour Mbappé", affirmant que les hésitations des Merengue font le jeu du Paris Saint-Germain, lui aussi sous le charme de l’attaquant de l’AS Monaco. Le double champion d’Europe en titre serait autant refroidi par le montant d’un éventuel transfert (peut-être autour de 150 millions d’euros) que par le salaire à verser au joueur (Paris proposerait 12 M€ annuels). Récemment, le président madrilène Florentino Perez s’était d’ailleurs montré plus évasif au sujet de la piste menant au Monégasque. Bien sûr, la Maison Blanche reste une destination largement envisageable pour Mbappé, mais peut-être pas pour cet été. Et même s’il s’agit d’une bonne nouvelle pour le PSG, le club de la capitale risque toutefois de continuer à se heurter à l’intransigeance de l’ASM, qui ne souhaite pas renforcer un concurrent direct. Surtout que le Tricolore n’a pas encore tranché pour son avenir. Mbappé s'éloigne du Real ?



