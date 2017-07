Bayern : Hoeness très confiant pour Tolisso Par Romain Rigaux - Le 05/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Transféré de l'Olympique Lyonnais au Bayern Munich, Corentin Tolisso (22 ans, 31 matchs et 8 buts en L1 cette saison) va devoir faire ses preuves dans l'un des plus grands clubs européens. Le président bavarois Uli Hoeness se montre très confiant concernant le milieu de terrain français. "Je suis impatient de voir comment il va jouer pour nous. Je préfère que l'on tente des choses plutôt que d'acheter des joueurs confirmés, qui coûtent 60, 70 ou 80 millions d'euros qui ont peut-être déjà 27, 28 ou 29 ans. Je pense au contraire que c'est très très intelligent de prendre le risque d'engager un joueur de 22 ans avec une bonne réputation", a confié le dirigeant allemand. Le Bayern a déboursé 41,5 millions d'euros (+ 6M€ de bonus éventuels) pour recruter le Gone cet été. Le Bayern a déboursé 41,5 millions d'euros (+ 6M€ de bonus éventuels) pour recruter le Gone cet été.

