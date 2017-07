PSG : Meunier aux anges pour Thiago Motta !

Après de multiples rebondissements, le milieu de terrain Thiago Motta (34 ans, 30 matchs en L1 cette saison) a finalement prolongé mardi pour un an, jusqu’en 2018, en faveur du Paris Saint-Germain. Une bonne nouvelle pour le président francilien, Nasser Al-Khelaïfi, qui s’est beaucoup investi dans ce dossier, mais aussi pour le latéral droit du club de la capitale, Thomas Meunier (25 ans, 22 matchs et 1 but en L1 cette saison), ravi de voir son coéquipier rempiler.

"Thiago est un sérieux lien générationnel au sein du vestiaire, aussi avec le staff et la direction, a lancé le Belge au micro de PSG TV. On a besoin de stabilité. C'est un gars de la vieille école, qui est là depuis un certain temps et qui peut vraiment nous aider."

Que le Diable Rouge se rassure, Motta n’est pas près de quitter le vice-champion de France, son contrat étant assorti d’une reconversion automatique de deux ans comme entraîneur des jeunes.