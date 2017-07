OM : un ancien espoir de L1 proposé « Par Romain Lantheaume - Le 05/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Déterminé à retrouver les sommets, l’Olympique de Marseille entend mener un mercato ambitieux cet été. Du coup, de nombreuses sollicitations parviennent sur le bureau des dirigeants phocéens. L’Equipe révèle par exemple que l’attaquant du Milan AC, Mbaye Niang (22 ans, 16 matchs et 2 buts en Premier League cette saison), a été proposé à l’OM ! Le quotidien n’en dit pas davantage au sujet de la réponse du récent 5e de Ligue 1, mais on peut penser que celle-ci a été négative. En effet, même si les pistes Carlos Bacca et Stevan Jovetic restent compliquées, Marseille recherche un attaquant plus confirmé et expérimenté que l’ancien Caennais qui sort d’un prêt mitigé à Watford et qui n'est jamais parvenu à dépasser le statut d’éternel espoir. Récemment annoncé tout proche d’Everton, Niang avait été recalé par les Toffees. Récemment annoncé tout proche d’Everton, Niang avait été recalé par les Toffees.

News lue par 14815 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+