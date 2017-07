OM : Dante a conseillé Luiz Gustavo Par Romain Rigaux - Le 05/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Deuxième recrue de l'Olympique de Marseille cet été, le milieu de terrain Luiz Gustavo (29 ans, 27 matchs en Bundesliga cette saison) avait demandé quelques conseils à son compatriote Dante (33 ans, 33 matchs en L1 cette saison) avant de rejoindre la cité phocéenne. Le défenseur de l'OGC Nice raconte. "Il m’a appelé, oui. Il m’a demandé comment étaient la France, la Ligue 1. Je lui ai dit que c’était un bon Championnat, difficile même s’il est peu médiatisé. Je lui ai assuré que ça conviendrait à ses qualités. Je ne sais pas s’il a hésité. En tout cas, il m’a écouté à ce que je vois. Je lui ai parlé de l’OM, de son stade, de ses supporters, de la ferveur. Je lui ai dit que la chaleur des gens lui rappellerait un peu le Brésil. Comme à Nice, il y a aussi de beaux endroits et du soleil. Plus qu’à Wolfsburg. Le cadre de vie, c’était important aussi", a confié l'Aiglon dans les colonnes de L'Equipe. Les deux hommes ont évolué ensemble sous les couleurs du Bayern Munich et de Wolfsburg. Les deux hommes ont évolué ensemble sous les couleurs du Bayern Munich et de Wolfsburg.

