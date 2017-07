PSG : Al-Khelaïfi décisif pour Thiago Motta « Par Romain Lantheaume - Le 05/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d’un feuilleton à rebondissements, le milieu de terrain Thiago Motta (34 ans, 30 matchs en L1 cette saison) a finalement prolongé mardi pour un an, jusqu’en 2018, en faveur du Paris Saint-Germain. En fin de semaine dernière pourtant, blessé par l’attitude des dirigeants franciliens qui lui avaient transmis un contrat écrit ne comprenant pas les engagements passés à l’oral, l’international italien ne voulait plus entendre parler du PSG. Mais après deux jours de silence radio, l’ancien Intériste a rallumé son téléphone dimanche et le président francilien, Nasser Al-Khelaïfi, s’est alors montré décisif pour le convaincre de rempiler, se démenant et trouvant les bons mots, raconte le quotidien L’Equipe. Les rapports entre le taulier de l’entrejeu et le directeur sportif Antero Henrique, à l’origine de l’imbroglio et visiblement pas très chaud pour le conserver, risquent en revanche de s’avérer plus tendus… Les rapports entre le taulier de l’entrejeu et le directeur sportif Antero Henrique, à l’origine de l’imbroglio et visiblement pas très chaud pour le conserver, risquent en revanche de s’avérer plus tendus…

