Lyon : plus de recrue en attaque, sauf si... Par Romain Lantheaume - Le 05/07/2017 Malgré le départ imminent d'Alexandre Lacazette (26 ans, 30 matchs et 28 buts en L1 cette saison) pour Arsenal, l'Olympique Lyonnais ne devrait plus se renforcer au poste d'avant-centre cet été. En effet, le recrutement de Mariano Diaz visait à anticiper le transfert du Français et les Gones s'estiment suffisamment armés à ce poste pour la nouvelle saison, indique le quotidien L'Equipe. Il faut dire que les ailiers Memphis Depay et Bertrand Traoré peuvent également évoluer en pointe. L'OL aimerait par ailleurs permettre à de jeunes éléments comme Amine Gouiri, qui vient juste de parapher un contrat stagiaire, de se mettre en valeur. En cas de belle opportunité sur le marché, le récent 4e de Ligue 1 se laisse toutefois la possibilité de tenter le coup. Surtout si Olivier Giroud, qui vient de réaffirmer son attachement à Arsenal, venait à quitter les Gunners…

