Juve : Bernardeschi, ça sent très bon !

Juve : Bernardeschi, ça sent très bo n ! « Par Youcef Touaitia - Le 05/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme un des plus grands talents du football italien, l’ailier Federico Bernardeschi (23 ans, 42 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison) va quitter la Fiorentina. Résigné, le directeur sportif de la Viola, Pantelao Corvino, a annoncé le départ imminent de son joueur. "Je dois écouter le désir du joueur. Bernardeschi ne veut pas renouveler son contrat, malgré une offre très forte, a regretté en conférence de presse le dirigeant italien, qui refuse de dire si la Juventus Turin va toucher le gros lot ou non. Je ne sais pas. Federico est un atout pour le football italien et nous avons le privilège de l'avoir." Aux dernières nouvelles, la Vieille Dame propose 50 millions d’euros pour l’international italien. Une offre que la Fiorentina ne peut pas refuser. Aux dernières nouvelles, la Vieille Dame propose 50 millions d’euros pour l’international italien. Une offre que la Fiorentina ne peut pas refuser.

