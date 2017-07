Man City : Guardiola refuse de changer « Par Youcef Touaitia - Le 05/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une première saison mitigée, Pep Guardiola sera attendu au tournant lors du prochain exercice à Manchester City. Adepte du beau jeu, le Catalan refuse de s’adapter et préfère aller au bout de sa logique. "Tout le monde me dit : 'Tu dois changer'. Et je leur réponds : 'C’est vous qui devez changer'. Je ne vais pas changer parce que je ne sais pas le faire d’une autre manière. Je ne ressens pas la nécessité. Ici, comme partout, c’est onze contre onze et sur les mêmes dimensions. La différence est que l’arbitre laisse jouer et ça équilibre plus le jeu. Des actions qui sont des fautes partout ne le sont pas là-bas (en Premier League, ndlr), a analysé l’entraîneur mancunien à El Esportiu. Il est vrai qu’il y a six équipes à fort potentiel économique, tout le monde peut gagner et les petites équipes équilibrent le match avec un jeu direct, le contact qu’il nous manque. Mais je continue à penser que si tu joues bien, tu gagnes." Le pragmatisme, très peu pour Guardiola. Le pragmatisme, très peu pour Guardiola.

News lue par 3277 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+