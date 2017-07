PSG : Pepe encore un peu plus loin... « Par Romain Rigaux - Le 04/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le dossier Pepe (34 ans) a été difficile à suivre ces dernières semaines. Un coup proche du Paris Saint-Germain, puis annoncé en Turquie avant d'être à nouveau attendu dans la capitale, le défenseur central semble finalement bien parti pour ne pas signer au PSG. Selon le canal turc de beIN Sports, l'international portugais est bien à Istanbul pour signer un contrat de deux ans, plus une année en option. Paris ne lui aurait proposé qu'un an plus un an en option. Au vu des multiples rebondissements, on peut tout de même penser que le Lusitanien s'est servi du Paris SG pour faire grimper les enchères...

News lue par 10676 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+