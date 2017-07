OM : l'appel du pied de Saïss !

OM : l'appel du pied de Saïs s ! « Par Romain Rigaux - Le 04/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Parti à Wolverhampton l'été dernier, Romain Saïss (27 ans, 24 matchs en Championship cette saison) a déjà des envies d'ailleurs. Le milieu de terrain se verrait bien revenir en France et envoie notamment un message à l'Olympique de Marseille. "Il est possible que je parte, a confié l'ancien Agevin au Dauphiné Libéré. En France, seuls quatre ou cinq clubs peuvent s’aligner sur les conditions qui sont les miennes en Angleterre. Revenir dans la région, à Lyon ou Saint-Étienne, ne serait pas forcément une bonne idée. C’est une arme à double tranchant. J’ai pu le constater avec mon ami, Romain Alessandrini à Marseille. L’OM d’ailleurs, c’est sans doute le club qui, spontanément, me séduirait. Petit, j’allais au Vélodrome. Ceci étant, d’autres clubs semblent construire des projets intéressants, comme Nice et Bordeaux." Outre Marseille, Bordeaux et Nice, l'Espagne est aussi une destination qui l'intéresse. Outre Marseille, Bordeaux et Nice, l'Espagne est aussi une destination qui l'intéresse.

