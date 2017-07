OM : Bacca est très intéressé

Valère Germain et Luiz Gustavo arrivés, l'Olympique de Marseille devrait prochainement accueillir Adil Rami et cherche encore un avant-centre de renom. Comme évoqué ces derniers jours, le club phocéen travaille toujours sur le dossier Carlos Bacca (30 ans, 32 matchs et 13 buts en Serie A cette saison), avec lequel les discussions ont été entamées. Et bonne nouvelle pour l'OM, l'attaquant colombien est très intéressé par le projet marseillais, rapporte RMC.

Cependant, le Milan AC espère récupérer 30 millions d'euros pour l'ancien Sévillan, alors que Marseille ne souhaite pas dépenser plus de 20 millions d'euros pour recruter un buteur. Malgré l'intérêt du joueur, ce dossier reste donc compliqué.